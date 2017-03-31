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Расписание барнаульских электричек изменится с 1 апреля в связи с переходом железной дороги на летний режим.

Так, меняется время прибытия и отправления следующих поездов:

№6130 Алейская – Барнаул, отправление со станции в 03:39 (раньше на 6 минут), прибытие на станцию Барнаул в 06:42;

№ 6129 Барнаул – Алейская, отправление со станции Барнаул в 18:35, прибытие на станцию Алейская в 21:25 (позже на 6 минут);

№6115 Барнаул – Ребриха, отправление со станции Барнаул в 17:52 (раньше на 8 минут), прибытие на станцию Ребриха в 19:54 (позже на 5 минут);

№ 6116 Ребриха – Барнаул, отправление со станции Ребриха в 04:05, прибытие на станцию Барнаул в 07:12 (позже на 14 минут);

№6234 Барнаул – Заринская, отправление со станции Барнаул в 20:45, прибытие на станцию Заринская в 22:49 (позже на 10 минут);

№6222 Барнаул – Тягун, отправление со станции Барнаул в 07:00, прибытие на станцию Тягун в 10:16 (позже на 8 минут);

№6225 Артышта-2 – Барнаул, отправление со станции Артышта-2 в 15:22, прибытие на станцию Барнаул в 19:38 (позже на 13 минут);

№6233 Аламбай – Барнаул, отправление со станции Аламбай в 03:21 (раньше на 6 минут), прибытие на станцию Барнаул в 07:05.

Помимо этого, на маршрутах некоторых поездов назначены новые остановки:

№6125/6126 и №6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;

№6111/6112 и №6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул на остановочных пунктах 324 км (на №6111/6112), 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;

№6222 Барнаул – Тягун на остановочных пунктах 17 км, 20 км, 22 км, 44 км;

№6225 Артышта-2 – Барнаул на остановочных пунктах км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км;

№6233 Аламбай – Барнаул на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 7 км;

№6234 Барнаул – Заринская на остановочных пунктах 10 км, 17 км, 20 км, 22 км, 44 км.

Пассажиров просят не забывать об изменениях в расписании электричек.

Подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании "Алтай-Пригород": 8(3852) 29-21-68, 8(3852) 29-25-67.



