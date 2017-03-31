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Один человек погиб, еще шестеро пешеходов получили травмы после наезда на них пожарной машины у аэропорта Домодедово в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Известно, что авария произошла в четверг, 30 марта. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте аварии умерла 62-летняя пенсионерка, еще шесть человек находятся в больницах.

СМИ сообщают, что возможной причиной ДТП является гипертонический криз у водителя. Скорее всего, он потерял сознание за рулем.