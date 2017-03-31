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Два с половиной года лишения свободы условно получил подросток из города Камень-на-Оби за вымогательство у другого подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Подсудимый потребовал у потерпевшего шесть тысяч рублей. Чтобы запугать подростка, парень избил его ногами. Потерпевший сообщил, что даст ему деньги, но позже.

Спустя пару недель подсудимый вновь избил своего знакомого, чтобы тот дал ему денег. После очередного избиения потерпевший парень предложил подсудимому прийти к нему домой, где он отдаст ему вместо денег золотое кольцо. Находясь дома, потерпевший, опасаясь применения насилия, убежал в магазин, откуда продавцом была вызвана полиция.

Свою вину подсудимый не признал. Он рассказал, что избил знакомого за "разговоры за спиной", но все его доводы были опровергнуты совокупностью доказательств в суде.