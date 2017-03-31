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Житель Барнаула подозревается в убийстве 43-летней женщины, тело которой было обнаружено неподалеку от шоссе Ленточный бор 30 марта, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Совершение преступления инкриминируют 32-летнему мужчине, который недавно познакомился с потерпевшей.

Согласно версии следствия, злоумышленник днем 28 марта, находясь в километре от шоссе Ленточный бор, выстрелил женщине в грудь. От ранения потерпевшая скончалась на месте.

После этого подозреваемый забросал тело жительницы Барнаула ветками и скрылся.

В данный момент мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.