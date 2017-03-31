Фото: altaipriroda.ru

Птицы, зимовавшие в заказнике "Лебединый", уже покинули Алтайский край и улетели выводить потомство, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии по региону.

Как рассказал егерь заказника "Лебединый" Владимир Никулинский, этой зимой на незамерзающем озере обитало около трех тысяч птиц, в том числе 750 кликунов, а также шипуны и даже малый тундровый лебедь.

Всю зиму птиц было чем кормить. До зимнего периода успели заготовить около 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.

Неизвестно, куда улетают летом лебеди, зимующие на Алтае. Специалисты говорят, что птицы гнездятся и выводят птенцов в северных широтах России. По словам егеря, этой зимой в лебединой стае сформировались пары, их ждут с потомством в следующем году.

Сейчас проезд к озеру закрыт, смотровые площадки зачехляются до следующего сезона.