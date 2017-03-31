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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе отчета главы администрации Барнаула назвал увеличение в несколько раз платы для арендаторов ДК "Сибэнергомаш" произволом и пообещал разобраться в проблеме.

По его словам, новый собственник объекта выдавливает за счет высокой арендной платы творческие коллективы и школу настольного тенниса. Организации вынуждены искать для себя другие площади, так как не могут осилить арендную плату. Александр Карлин призвал городские власти намекнуть владельцу, что у него не получится построить на месте ДК жилое здание или объект торговли.



"На вопрос, кто в городе хозяин, есть один-единственный ответ: муниципалитет. И поэтому не нужно стесняться транслировать собственникам зданий, что нужно людям, что здесь ничего другого до скончания века не может быть построено. И любые мысли по этому поводу нужно исключить. Нужно сохранить этот объект, услышать население", – сказал Карлин.



Глава региона отметил, что дал поручение своему заместителю Андрею Щукину разобраться в ситуации.



"Мы с Сергеем Дугиным уже обговорили, у нас есть алгоритм выхода из проблемы. Если кто-то думает, что статус собственника дает возможность творить произвол, это заблуждение. Мы постараемся развеять это заблуждение", — добавил глава региона.



Также в ходе отчета губернатор призвал городские власти вместе с краевыми выкупить у бизнесмена Михаила Болотина здание ДК "Моторостроителей" в рассрочку.



"Я не намекаю, что я за вас платить буду", – пошутил глава региона.



Отметим, что осенью 2016 года Дворец культуры и спорта "Сибэнергомаш" в Барнауле приобрел за 86,2 миллиона рублей предприниматель Михаил Макаров. Новый собственник, по словам арендаторов дворца, в несколько раз поднял ежемесячную плату для творческих коллективов города.