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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не только не поедет на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане, но и о том, что завершает свою спортивную карьеру. Такое заявление спортсмен сделал в интервью телеканалу "Матч ТВ".

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При этом Плющенко подчеркнул, что не поедет на предстоящую Олимпиаду как спортсмен. "Что касается меня, то я не поеду как спортсмен (на Олимпийские игры — 2018). Я закончил карьеру в спорте", — сказал знаменитый фигурист.

Он рассказал, что в скором времени состоится открытие его академии, где он будет тренировать юных фигуристов.

Главная причина завершения спортивной карьеры — проблемы со здоровьем. Эти недуги не позволяют ему выступать в последние сезоны. Знаменитый фигурист считает, что не сможет соперничать с молодыми спортсменами.

Напомним, 13 февраля 2014 года Плющенко должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, но снялся с соревнований в короткой программе за минуту до начала выступления в связи с травмой спины.