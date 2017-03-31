Как рассказал порталу Amic.ru депутат Государственной думы от Алтайского края, академик РАН Николай Герасименко, в алтайском законопроекте есть пункт, предусматривающий запрет курения на личном балконе, если это мешает соседям. В настоящее время такой нормы нет и эти меры не действуют на территории региона.

Сегодня разрешено курение на открытом воздухе, если оно никому не мешает.

"Самый главный вопрос, как реализовать эту инициативу. Очень сложно собрать доказательную базу, которую примут к производству. Придется вносить поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Это все очень и очень непросто. Теоретически можно запретить курить на личных балконах, но на практике это очень сложно будет сделать", – рассказал Герасименко.

Напомним, как уже писал Amic.ru, алтайские депутаты работают над ужесточением антитабачного закона.