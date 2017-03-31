Депутаты Госдумы и АКЗС помогут единороссам в избирательных кампаниях

Депутаты Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания, избранные от партии "Единая Россия" в 2016 году, примут шефство над местными отделениями партии в период избирательной кампании. Такое решение принято на заседании президиума регионального политсовета "Единой России".

Для депутатов Государственной Думы — одномандатников (Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев) — это территории, соответствующие их избирательным округам.

Для депутатов Госдумы – списочников (Николай Герасименко, Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова) — это электорально значимые муниципалитеты — Барнаул, Бийск, Рубцовск, которые находятся в мониторинге федерального исполкома партии. Соответствующим образом закреплены за территориями и депутаты краевого парламента.

Комментируя принятое решение, секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что депутаты "Единой России" всех уровней должны работать в команде, а командная работа предполагает и совместную ответственность за результат.

"Каждый депутат "Единой России", избранный в федеральный или краевой парламент решением Регионального политсовета, получил свою зону ответственности на предстоящей избирательной кампании в органы местного самоуправления. Считаю данное решение правильным и своевременным: наш регион ожидают самые масштабные по количеству разыгрываемых мандатов муниципальные выборы, а потому необходимо мобилизоваться всей партийной организации в целом. В прошлом году на выборах в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание наши муниципальные депутаты вели серьезную организационную и агитационную работу на местах. Логично, что в год муниципальных выборов теперь уже избранные федеральные и региональные депутаты должны помочь им. Это и есть настоящая командная работа", — подытожил спикер.