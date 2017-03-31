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Девушка попала под колеса машины в центре Барнаула

, ИА "Амител", Александр Шелягин
ЧП произошло у магазина "Книжный мир" на проспекте Социалистическом

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль сбил девушку, переходившую проспект Социалистический возле магазина "Книжный мир".

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, наезд на пешехода был совершен в 16:50. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД.

В настоящее время установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился мужчина 1981 года рождения, который допустил наезд на женщину 1986 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь в горбольнице №1. По факту ДТП проводится разбирательство.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.03.2017 17:52
- гость -

теперь, как честный человек, он обязан на ней жениться

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31.03.2017 17:55
- гость -

баран летел не глядя курица не глядя шлепала

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