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Автомобиль сбил девушку, переходившую проспект Социалистический возле магазина "Книжный мир".

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, наезд на пешехода был совершен в 16:50. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД.

В настоящее время установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился мужчина 1981 года рождения, который допустил наезд на женщину 1986 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь в горбольнице №1. По факту ДТП проводится разбирательство.



