Смешать манку и кефир и дать постоять 4-5 часов при комнатной температуре. Яйца растереть с сахаром и взбивая, ввести манку и размягченный маргарин. Добавить муку и соду, замешать тесто и убрать его на пару часов в холодильник. После скатать шарики и внутрь каждого закатать мятную карамельку. Выложить на противень и выпекать при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.

Взбить масло, пудру и яйцо. Просеять муку, добавить мёд, разрыхлитель, какао, все специи и соль. Замесить тесто, раскатать из него колбаску и нарезать ее на небольшие кусочки, из которых после сделать пряники и обвалять каждый в сахарной пудре. Готовить в духовку при температуре 190 градусов.

Смешать мед, сахар и растительное масло, довести до кипения, остудить. Яйца взбить венчиком и добавить 1 стакан муки. После добавить медовую смесь и всыпать корицу, мускатный орех и имбирь. Посыпать оставшейся мукой с разрыхлителем и хорошо размешать. Вылить тесто в чашу мультиварки и выпекать около 40 минут. Получившийся корж разрезать пополам и промазать джемом.

Для пропитки приготовить сироп: смешать 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки воды, довести до кипения и поварить пару минут. Охладить и полить получившийся пряник.

Медовые пряники с орехами на пару

Что потребуется?

Яйцо куриное — 1 шт

Масло сливочное — 50 г

Мед (густой, с горкой) — 1 ст. л.

Сахар — 1/2 стакан

Сода — 1/2 ч. л.

Мука пшеничная — 1 1/2 стакан

Орехи грецкие — 1/2 стакан

Как готовить?

Грецкие орехи измельчить. В отдельной чашке замесить тесто: разбить одно яйцо, добавить 50 грамм сливочного масла, ложку меда и насыпать полстакана сахара. Кастрюлю с содержимым поставить на водяную баню. Помешивая, довести массу до однородности, всыпать полчайной ложки соды и размешивать, пока масса не загустеет. Убрать кастрюлю с плиты, и смешать с полутора стаканами муки и орехами. Из получившегося теста скатать шарики и готовить в мультиварке 40 минут.