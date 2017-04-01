Пока прохладная погода, хочется согреться горячим кофе, а к нему, как нельзя лучше, подойдут вкусные и ароматные пряники. Решите приготовить такие дома на выходных — попробуйте новые рецепты от Кухни.Amic.ru.
Пряники на манке с карамелью
Что потребуется?
- Крупа манная — 1 стакан
- Кефир ( или простокваша) — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Яйцо куриное — 4 шт
- Маргарин — 200 г
- Сода — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная — 5-6 стакан
- Конфеты (карамельные, мятные, примерно) — 50 шт
Как готовить?
Смешать манку и кефир и дать постоять 4-5 часов при комнатной температуре. Яйца растереть с сахаром и взбивая, ввести манку и размягченный маргарин. Добавить муку и соду, замешать тесто и убрать его на пару часов в холодильник. После скатать шарики и внутрь каждого закатать мятную карамельку. Выложить на противень и выпекать при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.
Пряники шоколадно-пряные
Что потребуется?
- Мука пшеничная — 320 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло сливочное — 70 г
- Мед — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 50 г
- Какао-порошок — 4 ст. л.
- Имбирь — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Кардамон — 1 ч. л.
- Орех мускатный — 1 ч. л.
- Перец чили — 0,5 ч. л.
Как готовить?
Взбить масло, пудру и яйцо. Просеять муку, добавить мёд, разрыхлитель, какао, все специи и соль. Замесить тесто, раскатать из него колбаску и нарезать ее на небольшие кусочки, из которых после сделать пряники и обвалять каждый в сахарной пудре. Готовить в духовку при температуре 190 градусов.
Тульский пряник из мультиварки
Что потребуется?
- Мед — 150 г
- Масло растительное — 60 г
- Сахар (мультистакана + 4 ст.л. для сиропа) — 3/4 стак.
- Мука пшеничная (мультистакана) — 2 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Имбирь — 1/2 ч. л.
- Орех мускатный — 1 ч. л.
- Джем (клюквенный)
- Вода — 2 ст. л.
Как готовить?
Смешать мед, сахар и растительное масло, довести до кипения, остудить. Яйца взбить венчиком и добавить 1 стакан муки. После добавить медовую смесь и всыпать корицу, мускатный орех и имбирь. Посыпать оставшейся мукой с разрыхлителем и хорошо размешать. Вылить тесто в чашу мультиварки и выпекать около 40 минут. Получившийся корж разрезать пополам и промазать джемом.
Для пропитки приготовить сироп: смешать 4 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки воды, довести до кипения и поварить пару минут. Охладить и полить получившийся пряник.
Медовые пряники с орехами на пару
Что потребуется?
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Мед (густой, с горкой) — 1 ст. л.
- Сахар — 1/2 стакан
- Сода — 1/2 ч. л.
- Мука пшеничная — 1 1/2 стакан
- Орехи грецкие — 1/2 стакан
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