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Президент России Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения премии "Ника". Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он, комментируя ситуацию вокруг "Ники" сказал, что президент всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают представители культуры. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что бывают случаи, когда Путин аргументировано не соглашается с подобной точкой зрения.



Отметим, что самым главным моментом церемонии была речь выдающегося режиссера Александра Сокурова, получавшего премию за "Честь и достоинство". Он сообщил, что ждет от президента Владимира Путина, с которым встречался несколько месяцев назад, решения судьбы Олега Сенцова, а также обратился к депутатам (с просьбой принять закон, запрещающий сотрудникам правоохранительных органов прикасаться к девушкам, которые участвуют в общественно-политических акциях). Также Сокуров пошутил, что его мама очень переживает, когда он спорит с членами правительства.



"Мы с большим уважением относимся к мастеру", – заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.