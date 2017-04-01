Фото: barneos22.ru

Выходные в Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, пройдут в условиях штормовой погоды. Оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях передано на 1 и 2 апреля.

В субботу во второй половине дня на территории края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Также прогнозируется гололед.

При этом в дневное время будет достаточно тепло. Так, на основной части края будет +6...+11 градусов, в предгорьях до +16 градусов, по западу края +1...+6 градусов.

Ветер будет усиливаться до 20 метров в секунду, а местами до 27 метров.

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В Барнауле также ожидается сильный ветер, в конце дня прогнозируется дождь. Днем в краевой столице температура воздуха составит +8...+10 градусов.

В контексте ожидаемых неблагоприятных метеусловий жителям региона необходимо соблюдать меры предосторожности.

Отметим также, что накануне из-за ураганного ветра в Барнауле и других населенных пунктах края фиксировались падения деревьев и слабозарепленных конструкций. Кроме того, происходили отключения электричества.