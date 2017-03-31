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Электричка Московского метрополитена сбила мужчину на станции Фили Белорусского направления утром в пятницу, 31 марта, сообщает РБК.

Мужчина каким-то образом оказался на путях в столичной подземке перед приближающимся поездом. Машинист увидел, что на путях находится человек, и успел применить экстренное торможение, также он подал звуковые и световые сигналы.

Очевидцы говорят, что расстояние было недостаточным для полной остановки. В результате мужчина погиб от полученных травм.