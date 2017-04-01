В США прошла первая стадия испытаний по лечению рака мозга и рака легких сверхвысокими дозами витамина С.

По словам ученых результаты впечатляют. Однако нет достоверных сведений, повышает ли витамин С эффективность химиотерапии сам по себе, — передают слова эксперта РИА Новости.

11 добровольцам, которые страдают от тяжелых форм рака легких и мозга, вводили дозы витамина С. Постепенно повысив его концентрацию в крови до значений, превышающих норму в 300 раз. После этого начинался обычный курс химиотерапии, при котором пациенты продолжали принимать витамин С.

Эксперимент длился почти семь месяцев. Результаты показал, что витамин во всех случаях или остановил рост опухоли, или же заметно замедлил ее прогресс, продлив жизнь пациентам на 4−6 месяцев.