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Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре направила письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором говорится, что некоторые страны Европы намерены бойкотировать участие в "Евровидении" из-за ситуации с Россией, пишет РБК.

В письме сказано, что ситуация, произошедшая с певицей из России Юлией Самойловой, "вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы".

По словам Ингрид Делтенре, в союз уже поступили письма, в которых критикуют решение СБУ. Ранее СБУ запретила въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой.

Напомним, Россию на "Евровидении-2017" в Киеве должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. В конкурсе она собиралась участвовать с песней Flame is burning.