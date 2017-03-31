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Пародийный клип на хит от украинской группы "Грибы" "Между нами тает лед" появился на видеохостинге Youtube.

Исполнители под музыку этой песни рассказывают о своей нелегкой военной доле. Издание Ura.ru пишет, что ролик был снят в Екатеринбурге. Его удалили вскоре после публикации.

"Все, что нужно отдам старшине. Пальцы сжимаются крепко, крепко — это все, что нужно мне!",- поют исполнители.

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Уральские СМИ сообщают, что в клипе снялись участники ансамбля песни и пляски ЦВО. Но в пресс-службе ансамбля эту информацию не подтвердили.