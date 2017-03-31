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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой позиции по вопросу о возможности ношения хиджабов школах нашей страны, пишет "Российская газета".

Такое заявление он сделал, комментируя закон, который принял парламент Чечни. Согласно новому закону, девочки могут ходить в школу в хиджабах.

Представитель Кремля напомнил, что с одной стороны, Россия многонациональная и и многоконфессиональная страна. Но с другой — наша страна — это светское государство.

"И я не стал бы говорить о проблеме хиджаба. Не думаю, что здесь позицию возможно высказывать из Кремля", — сказал пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , глава республики Рамзан Кадыров был первым, кто отреагировал на заявления, связанные с тем, что российские школьники не должны носить хиджабы в стенах учебного заведения.