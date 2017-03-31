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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался о доходах за прошлый год, также декларации о доходах подали члены кабинета министров, пишет "ТАСС" со ссылкой на словам пресс-секретаря Наталью Тимакову.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и чиновники Кремля также до 1 апреля сдадут декларацию о доходах.

В 2015 году доход российского премьера был равен 8,78 млн руб. В 2014 году он заработал на 700 тысяч меньше. В собственности Медведева в 2015 году были автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруга владела Volkswagen Golf. Также у Медведева была квартира площадью 367,8 кв.м, а у его жены — два машино-места. Кроме того, российский премьер арендовал земельный участок в 4,7 тыс. кв.м.

