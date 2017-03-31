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Тело гендиректора самарского завода "Салют" Николая Поролло было найдено утром в пятницу, 31 марта, в его доме, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Как пишет издание, Поролло было 77 лет. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, гендиректор свел счеты с жизнью.

В должности генерального директора он работал 26 лет.

ПАО "Салют" входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Основным приоритетным направлением деятельности "Салюта" является производство элементов комплектующих изделий для головных предприятий корпорации ТРВ, а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов.