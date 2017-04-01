Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 324 квадратных метра на участке 25 соток продают в Барнауле за 12,99 миллиона рублей.

Как говорится на сайте Avito.ru, дом находится в Борзовой Заимке. На первом этаже расположены холл, зал, кабинет, санузел и кухня. На втором этаже находится холл, три спальни, три гардеробные комнаты, санузел.

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Также имеется отапливаемый гараж площадью 80 квадратных метров. Кроме того, имеется двухэтажная баня площадью 74 квадратных метра. На первом этаже находятся веранда, каминный зал, санузел, моечная, парная, а на втором расположена гостевая комната.

Также имеется крытый участок во дворе площадью 130 квадратов. Владелец дома отмечает, что внутри выполнен хороший ремонт из дорогих материалов. Возможен торг.