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Барнаульские трамваи с 1 апреля изменили расписание – нововведения затронули почти все маршруты.

Напомним, по данным муниципального "Горэлектротранса", после 21:00 трамвайные маршруты №1,4,9,10 теперь будут работать в сокращенном режиме.

"Тройка" в будние и выходные дни будет работать с 06:00 часов до 18:00 часов. При этом отметим, что ранее трамваи №3 не ходили в выходные и праздничные дни.

Маршрут трамваев №2 после 21:00 продлевается и теперь от будет проложен от станции Пивзавод по улице Попова, проспекту Космонавтов, проспетку Калинина, проспетку Ленина, улице Кулагина до станции "поселок Восточный".

"Маршруты №5 и №7 останутся работать на маршрутах согласно своего прежнего расписания. Троллейбусные маршруты будут работать на линии без существенных изменений в расписании", — также указывают в "Горэлектротрансе".

При этом в муниципальном предприятии подчеркивают, что нововведения пока что будут действовать в тестовом режиме.