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Движение большегрузного транспорта по дорогам Алтайского края ограничили с 1 апреля — мера будет действовать до конца месяца.

Как сообщал портал Amic.ru, подобная практика применяется каждый год. Ограничение вводится и в других регионах страны. Оно призвано обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность дорог.

Традиционная мера касается передвижения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения и действует в отношении автомобилей с нагрузкой на ось более шести тонн и машин, не имеющих спецразрешений, выданных "Алтайавтодором".

Запреты не распространяются на транспортные средства, которые задействованы на международных перевозках грузов, транспортировке продуктов питания, лекарств, горюче-смазочных материалов и спецтехники.

Кроме того, ограничения не затрагивают пассажирские перевозки автобусами и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.

