Фото: oooarsenal.ru

Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля – для Алтайского края он, в частности, запомнится тем, что в Президентском полку будут служить в полтора раза больше призывников из региона.

Напомним, что весенняя призывная кампания проходит до 15 июля. Как сообщал накануне портал Amic.ru, за три с половиной месяца ряды воинов пополнят около 2300 молодых людей из Алтайского края.

Всего же в армию по указу президента в весенне-летний период призовут 142 тысячи человек.

Читайте также: Весенний призыв: около 2300 человек уйдут в армию из Алтайского края

Для нашего региона этот призыв интересен и тем, что на службу в Президентский полк, считающийся элитным подразделением, отправится служить в полтора раза больше ребят.

Если осенью прошлого года в этот полк отправились 10 человек, то теперь туда будут определены 15 парней.

Читайте также: Путин поручил призвать в армию 142 тысячи новобранцев

"Алтайский край себя хорошо зарекомендовал. Наши призывники отлично себя проявляют и в этом заслуга региона, что теперь на службу в Президентский полк будут призваны 15 человек", — рассказал нашему порталу начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу Военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

Президентский полк – это российская воинская часть, в данный момент входящая в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России). Подразделение выполняет специфические задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов. Военнослужащие полка также участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несении почётных караулов у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.

