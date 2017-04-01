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Число алтайских призывников в Президентский полк возросло в полтора раза

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В прошлом году в элитное подразделение ушли служить 10 молодых людей из Алтайского края, а этой весной туда попадут 15 человек

Фото: oooarsenal.ru

Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля – для Алтайского края он, в частности, запомнится тем, что в Президентском полку будут служить в полтора раза больше призывников из региона.

Напомним, что весенняя призывная кампания проходит до 15 июля. Как сообщал накануне портал Amic.ru, за три с половиной месяца ряды воинов пополнят около 2300 молодых людей из Алтайского края.

Всего же в армию по указу президента в весенне-летний период призовут 142 тысячи человек.

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Для нашего региона этот призыв интересен и тем, что на службу в Президентский полк, считающийся элитным подразделением, отправится служить в полтора раза больше ребят.

Если осенью прошлого года в этот полк отправились 10 человек, то теперь туда будут определены 15 парней.

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"Алтайский край себя хорошо зарекомендовал. Наши призывники отлично себя проявляют и в этом заслуга региона, что теперь на службу в Президентский полк будут призваны 15 человек", — рассказал нашему порталу начальник отдела подготовки, призыва и набора граждан на военную службу Военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

Президентский полк – это российская воинская часть, в данный момент входящая в состав Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России). Подразделение выполняет специфические задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов. Военнослужащие полка также участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несении почётных караулов у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.04.2017 08:15
- гость -

Конюшни добавили?

0  0
1.04.2017 08:19
гость

А при СССР в другой полк отправляли по 100 человек,который входит в ФСО.

0  0
1.04.2017 08:20
- гость -

Это типа почетно? В карнавальном полку служить?

0  0
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