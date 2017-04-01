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Поэт Евгений Евтушенко попал в больницу в Америке. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное, пишет "Интерфакс".

Помощник поэта рассказал изданию, что "все нормально" и нет "ничего сложного".

Сейчас поэту 84 года, в США он живет с 1991 года.

Евгений Евтушенко известен своими стихами: "Разведчики грядущего", "Обещание", "Лук и лира" и многими другими. Также поэт писал и романы: "Ягодные места", "Не умирай прежде смерти", повести: "Перл-Харбор" и многие другие.