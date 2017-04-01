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Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию о своих доходах за прошлый год, где показал размер своей зарплаты, пишет "Интерфакс".

Согласно декларации, зарплата украинского лидера составила 366 тысяч 342 грн это больше 13,5 тысяч долларов. Доход Порошенко получил в прошлом году и от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — больше одной тысячи долларов. Также украинский президент получил доход от процентов депозита в Международном инвестиционном банке (МИБ) — более 440 тысяч долларов.

Порошенко указал, что имеет наличными 90 тысяч долларов и 900 тысяч грн. Марина Порошенко в 2016 году заработала 75 тысяч грн.

Также Петр Порошенко указал, что более одного миллиона долларов он внес на счет банка в Швейцарии, а в Международный инвестиционный банк (МИБ) — 393 фунта стерлингов.

На банковских счетах у Порошенко значится почти 26 миллионов долларов, менее десяти тысяч евро и 80,8 тысяч грн.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в пятницу, 31 марта, декларации о доходах сдал премьер-министр России Дмитрий Медведев и все члены кабмина.