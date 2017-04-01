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Бывшее казино Trump Taj Mahal, расположенное в американском городе Антлантик-сити, продали в США сети ресторанов Hard Rock Cafe, пишет "ФАН".
Отметим, что на строительство этого заведения ушло около одного миллиарда долларов. Казино начало работать 27 лет назад, а три года назад Дональд Трамп решил продать его, поскольку оно оказалось на грани банкротства.
Последним владельцем казино был миллиардер Карл Айкан. Он вложил в заведение около 20 миллионов долларов.
Сейчас в заведении вновь начался ремонт. Его очередное открытие пройдет в следующем году.
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