Фото: hookedoneverything.com

Бывшее казино Trump Taj Mahal, расположенное в американском городе Антлантик-сити, продали в США сети ресторанов Hard Rock Cafe, пишет "ФАН".

Отметим, что на строительство этого заведения ушло около одного миллиарда долларов. Казино начало работать 27 лет назад, а три года назад Дональд Трамп решил продать его, поскольку оно оказалось на грани банкротства.

Последним владельцем казино был миллиардер Карл Айкан. Он вложил в заведение около 20 миллионов долларов.

Сейчас в заведении вновь начался ремонт. Его очередное открытие пройдет в следующем году.