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Трамп назвал "охотой на ведьм" расследование о связях Флинна с РФ

, ИА "Амител"
Также Трамп считает, что Флинн должен потребовать предоставление ему иммунитета

Фото: dostyp.com.ua

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование, которое проводится в отношении его экс-помощника Майкла Флинна и его связей с Россией. Свое мнение он опубликован в  Twitter.

"Майкл Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета, потому что это самая настоящая охота на ведьм, развернутая СМИ и демократами в неимоверных масштабах", — отметил американский лидер.

Как пишет сайт газеты "Комсомольская правда", защита Флинна заявила, что экс-помощник Трампа  готов дать показания в обмен на иммунитет от уголовного преследования по делу о связях американского президента с Россией.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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