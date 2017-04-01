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Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование, которое проводится в отношении его экс-помощника Майкла Флинна и его связей с Россией. Свое мнение он опубликован в Twitter.

"Майкл Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета, потому что это самая настоящая охота на ведьм, развернутая СМИ и демократами в неимоверных масштабах", — отметил американский лидер.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 марта 2017 г.

Как пишет сайт газеты "Комсомольская правда", защита Флинна заявила, что экс-помощник Трампа готов дать показания в обмен на иммунитет от уголовного преследования по делу о связях американского президента с Россией.