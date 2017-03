Фото: dostyp.com.ua

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование, которое проводится в отношении его экс-помощника Майкла Флинна и его связей с Россией. Свое мнение он опубликован в Twitter.

"Майкл Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета, потому что это самая настоящая охота на ведьм, развернутая СМИ и демократами в неимоверных масштабах", — отметил американский лидер.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!