Фото: pixabay.com

Яйцо, которое ранее было на аватарке пользователей без фотографий, уступило место схематическому изображению человека, пишет "РБК".

Ранее на страницах, в которых не были установлены фотографии на аватарке, были изображены разноцветные яйца. Сейчас это будет контур головы и вверх туловища человека в серых тонах.

В компании объяснили, что изменения связаны с тем, чтобы побуждать людей загружать собственные фото.

По состоянию на 1 января 2011 года сервис насчитывает более 200 млн пользователей. 100 млн пользователей проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 50 миллионов пользуются соцсетью ежедневно. 55 % пользуются Twitter на мобильных гаджетах, около 400 миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно сайт twitter.com

