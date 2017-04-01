Фото: kpcdn.net

Сенаторы закончили работу над законопроектом, который предусматривает запрет на работу в ночное время и в воскресенье для гипермаркетов, пишет "ТАСС".

Согласно новой редакции закона "О торговле", гипермаркеты в субботу будут работать до 16.00, в будние дни до 21.00, а по воскресеньям не работать вовсе.

Авторы законопроекта считают, что ограничения на работу гипермаркетов должны помочь малым магазинам, где клиентов на небольшой площади обслуживают одна-две кассы.