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Сенаторы закончили работу над законопроектом, который предусматривает запрет на работу в ночное время и в воскресенье для гипермаркетов, пишет "ТАСС".
Согласно новой редакции закона "О торговле", гипермаркеты в субботу будут работать до 16.00, в будние дни до 21.00, а по воскресеньям не работать вовсе.
Авторы законопроекта считают, что ограничения на работу гипермаркетов должны помочь малым магазинам, где клиентов на небольшой площади обслуживают одна-две кассы.
Комментарии
Сначала задавили все мелкие магазины, а сейчас и за гиперы взялись..
На малый бизнес у нас давление выше и соответственно цены в маленьких магазинах выше на 20-40%. Где выгоднее народу покупать?
Когда же для этих триклятых сенаторов дойдёт, что для того чтобы сделать лучше, не надо кому-то делать вред, а нужно сделать пользу.
1.04.2017 11:12 - гость - Когда же для этих триклятых сенаторов дойдёт, что для того чтобы сделать лучше, не надо кому-то делать вред, а нужно сделать пользу.
Могу дать ответ: НИКОГДА! Так называемые "сенаторы" не принимают участие в решении экономических или политических вопросов, для этого есть тцарь, но зуд творчества не даёт покоя, запретить всегда легче , чем разрешить, поэтому сумашедший принтер запретов работает на полную мощность.
А малых магазинов разве много круглосуточных? Алкоголь нельзя после 21.00 продавать, они и работают большинство до этого времени.
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ДБЛ (с)