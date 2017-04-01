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Посла Чехии в Швейцарии и Лихтенштейне Карла Борувки уволили из-за того, что его жена писала критические твиты, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Теперь он до 30 апреля должен вернуться в Чехию. Дипломат получил извещение о переводе в министерство "без каких-либо обоснований". Но, между тем, известно, что работы он лишился из-за того, что не смог остановить активность своей жены в соцсетях.

Жена посла является активным членом Чешской социал-демократической партии. В своем аккаунте в Twitter она жёстко критикует коллег по партии, многих журналистов и даже работу руководителей собственного мужа.

В, свою очередь, сам уволенный посол считает, что его жена свободный человек и может выражать свое мнение.