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Снег снег и сильный ветер ожидают Алтайский край в воскресенье, 2 апреля, сказано в сообщении регионального Гидрометцентра.
Наиболее сильные осадки прогнозируются в восточных районах края. Также возможен сильный гололед на дорогах. Порывы ветра были шквалистыми минувшей ночью и достигали 27 метров в секунду. Днем порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Дневные температуры в крае составят -3…+2 градуса.
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В Барнауле в воскресенье также возможен снег, мокрый снег, утром на дорогах гололедица. В дневное время в краевой столице -2...0 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду.
Жителям региона настоятельно советуют соблюдать меры безопасности.
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