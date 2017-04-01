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Белый автомобиль BMW X5 сбил человека в ночь на субботу, 1 апреля, в Невском в микрорайоне, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
ДТП произошло около четырех часов утра. "Водитель автомобиля BMW X5 белого цвета был пьяный. Избил пострадавшего, после чего уехал",- рассказывает свидетель происшествия.
Однако официальных данных о ДТП нет. Пострадавший пешеход вызвал ДПС после произошедшего.
Комментарии
значит такой человек
А где у нас Невский район? Знаю Центральный, Окт-ский, Жел-дор, Индустр, Ленинский.
1 апреля?
Ха-ха, на Амике, уже приняли на грудь, невский район в Барнауле, как вштырило.
Микрорайон невский, находится за индустриальным районом, еп вашу мать!!
Ну вообше то это угол А.Петроаа и Малахова за тц. Огни....А по делу кто нибудьотпишет, или вам смешно, что чела задавили, апотом побили... Гниды нерусские.
Дядька, я что сразу нерусские?
Потому, что. издеваться в коментах, когда колечат и бьют не по русски, так только враги могут.
дядька тебе пора домой, в психушку.
Не знаю, но настоящий русский, он милосерден, никогда не добьёт поверженного....Сейчас конечно свобода, свобода от стыда, от совести,от нации.
Конечно, гость, пора, ваше время, манкуртов не помнящих имя своё.
настоящий русский мёртвый русский
13:08... Не дождётесь, даже через век, даже в одиночку.. русский скажет вам своё неодобрение.
Дядька 1 апреля 2017 г. 13:03
да такиеже водятлы они, сбивают и скрываются потом. постоянно по это пишут сбил и скрылся
ДТП произошло около четырех часов утра.
Есть сомнения, что пострадавший и свидетель были в другом состоянии, чем водител.
дядька, забыл таблетки выпить