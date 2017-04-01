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Белый автомобиль BMW X5 сбил человека в ночь на субботу, 1 апреля, в Невском в микрорайоне, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

ДТП произошло около четырех часов утра. "Водитель автомобиля BMW X5 белого цвета был пьяный. Избил пострадавшего, после чего уехал",- рассказывает свидетель происшествия.

Однако официальных данных о ДТП нет. Пострадавший пешеход вызвал ДПС после произошедшего.