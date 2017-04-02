Фото: barnaul.livejournal.com

Имущественный комплекс барнаульского завода механических прессов, расположенный по проспекту Калинина ,57, выставили на продажу за 227,6 миллиона рублей.

Продажей имущества, как следует из объявления на сайте Avito.ru, занимается Сибирский банк ПАО Сбербанк.

"Имущественный комплекс в Октябрьском районе г. Барнаула, площадью более 68 000 кв. м. Комплекс находится на красной линии, это завод кузнечно-прессового оборудования, состоит из 11 зданий, на территории которых размещены более 43 цехов, удобные подъездные пути, наличие действующих железнодорожных путей, возможность размещения вертолетной площадки, подведен газ, все коммуникации, электричество", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что предлагаемый комплекс расположен на закрытой охраняемой территории, имеются арендаторы.

Не так давно портал Amic.ru сообщал о продаже Сбербанком обанкротившегося барнаульского завода алюминиевого литья.