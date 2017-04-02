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Температуры воздуха в период с апреля по конец лета в Алтайском крае могут быть выше нормы. Предварительный прогноз на вегетационный период 2017 года опубликовал Росгидромет.

"Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 69-72% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2017 г. ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их. В Уральском федеральном округе и местами в Приволжском и Сибирском федеральных округах средняя за период температура воздуха ожидается выше нормы", — говорится в сообщении метеорологического ведомства.

Так, в апреле выше нормы средняя месячная температура ожидается на юге и юго-востоке Сибирского федерального округа. Под этот прогноз попадает ряд районов Алтайского края.

В мае на территории региона температуры ожидаются на уровне нормы. Предварительный прогноз на июнь вновь говорит о том, что на Алтае будет жарче, чем обычно. Июль прогнозируется обычным в разрезе температур, но зато в этом месяце в регионе ожидается повышенный уровень осадков.

Август в Алтайском крае, по предварительным данным, пройдет без каких-либо заметных отклонений, а вот в сентябре в регионе вновь ждут повышенного количества дождей.

В Росгидромете добавляют, что прогноз будет корректироваться. Тем не менее, раскладка по месяцам выглядит следующим образом.