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Температуры воздуха в период с апреля по конец лета в Алтайском крае могут быть выше нормы. Предварительный прогноз на вегетационный период 2017 года опубликовал Росгидромет.
"Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 69-72% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2017 г. ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их. В Уральском федеральном округе и местами в Приволжском и Сибирском федеральных округах средняя за период температура воздуха ожидается выше нормы", — говорится в сообщении метеорологического ведомства.
Так, в апреле выше нормы средняя месячная температура ожидается на юге и юго-востоке Сибирского федерального округа. Под этот прогноз попадает ряд районов Алтайского края.
В мае на территории региона температуры ожидаются на уровне нормы. Предварительный прогноз на июнь вновь говорит о том, что на Алтае будет жарче, чем обычно. Июль прогнозируется обычным в разрезе температур, но зато в этом месяце в регионе ожидается повышенный уровень осадков.
Август в Алтайском крае, по предварительным данным, пройдет без каких-либо заметных отклонений, а вот в сентябре в регионе вновь ждут повышенного количества дождей.
В Росгидромете добавляют, что прогноз будет корректироваться. Тем не менее, раскладка по месяцам выглядит следующим образом.
Комментарии
Грош цена,таким прогнозам
Над всем Алтаем безоблачное небо.
Над всем Алтаем безоблачное небо.
Точно , сплошная жара впереди: прогноз на неделю вперед + - 0 градусов, ветер и иногда снег с дождем.
Жара, ау! Ты где?))))
пока купальник на меху не купишь,в гости не жди