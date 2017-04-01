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Песков заметил изменение отношения Трампа к России

, ИА "Амител"
По мнению Пескова, низкие рейтинга Путина в Америке объясняется антироссийской пропагандой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заметил изменение отношения Дональда Трампа к России с момента предвыборной гонки. Об этом пишет РИА "Новости".

 "Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим", — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского государства объяснил, чем может быть связаны низкие рейтинги одобрения Владимира Путина в Америке. По мнению Пескова, всему виной антироссийская пропаганда.  

"Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде", — сказал он.

Также Песков отметил, что граждане США уверены, что их везде окружают  российские хакеры, что является ложью и клеветой, отметил пресс-секретарь.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2017 13:51
- гость -

Этот не до у мок сейчас,судя по всему,олицетворяет Россию(((Мистер Очевидность(((

0  0
1.04.2017 14:42
- гость -

Может не антироссийская пропаганда, а действия российского руководства?

0  0
1.04.2017 14:43
- гость -

Чепушило

0  0
1.04.2017 14:49
- гость -

Ничего есть и за океаном думающие люди. К примеру гражданку США Навку Трамп хрен проведёт.

0  0
1.04.2017 14:55
- гость -

значит такой Песков

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