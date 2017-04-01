Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заметил изменение отношения Дональда Трампа к России с момента предвыборной гонки. Об этом пишет РИА "Новости".

"Конечно, Россия была, так скажем, элементом американской предвыборной кампании, была частью повестки дня в определенной степени, но вряд ли влияние этого элемента было решающим", — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского государства объяснил, чем может быть связаны низкие рейтинги одобрения Владимира Путина в Америке. По мнению Пескова, всему виной антироссийская пропаганда.

"Это не проблема, но мы сожалеем об этом. Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде", — сказал он.

Также Песков отметил, что граждане США уверены, что их везде окружают российские хакеры, что является ложью и клеветой, отметил пресс-секретарь.