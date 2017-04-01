Фото: siberian.mchs.ru

Около 805 населенных пунктов Сибирского федерального округа, 508 участков автомобильных дорог, 273 социально-значимых объекта и 32 объекта экономики могут оказаться в зоне подтопления этой весной. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Читайте также: Карта районов Алтайского края, которым грозит подтопление. Инфографика

Сложный паводок ожидается в пяти сибирских регионах - в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Красноярском и Алтайском краях, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.

Читайте также: Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна?

В ведомстве уточняют, что в Сибири уже успели создать около пяти тысяч пунктов временного размещения населения для тех, кого будут эвакуировать из подтопленных территорий. За уровнем роста воды в реках следят 797 постоянных и 98 временных гидропостов.

Читайте также: Стихия наступает: МЧС предупреждает жителей Алтая о возможных подтоплениях

Помощь населению при паводке будут оказывать около 100 тысяч человек и более 22 тысяч единиц техники.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.