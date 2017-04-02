Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в доме на улице Ленской в Барнауле за 15 миллионов рублей , сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

"Продается шикарная четырехкомнатная квартира в элитном доме с закрытой территорией. В квартире сделан отличный ремонт из дорогих качественный импортных материалов. Квартира очень удобной планировки. Все комнаты изолированные, большие, светлые, уютные", — говорится в объявлении.

В жилье имеется два санузла, три гардеробные, две лоджии, один балкон. Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой.

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Кроме того, в цокольном этаже площадью 100 метров квадратных имеется нежилое помещение свободного назначения, в котором сделан ремонт.

Собственник рассматривает вариант обмена, предусмотрен торг.

