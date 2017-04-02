Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в доме на улице Ленской в Барнауле за 15 миллионов рублей , сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
"Продается шикарная четырехкомнатная квартира в элитном доме с закрытой территорией. В квартире сделан отличный ремонт из дорогих качественный импортных материалов. Квартира очень удобной планировки. Все комнаты изолированные, большие, светлые, уютные", — говорится в объявлении.
В жилье имеется два санузла, три гардеробные, две лоджии, один балкон. Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой.
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Кроме того, в цокольном этаже площадью 100 метров квадратных имеется нежилое помещение свободного назначения, в котором сделан ремонт.
Собственник рассматривает вариант обмена, предусмотрен торг.
Комментарии
Это что же получается 16 таких квартир и можно завод мех.прессов прикупить.
кому нужна старая б\у мебель и техника?
Ылита когти рвет???? Или ,тупо, лохов ищет?
Ылита НДС тырила а теперь за это пачками содют, вот и нету денюшкоф, осталось 0,5 чемодана, на налоги за хату не хватит, а тут еще электрики свет отключат за долг.
вот и нету денюшкоф, осталось 0,5 чемодана, на налоги за хату не хватит
Нормуль, эта им на веревку с мылом в аккурат хватит
Занавески стремные, а на балконе вообще нет-упаковали уже наверно скупердяи.
тот самый "домик на костях"7
Неправильное время все выбрали для продажи. Рынок на минимумах, покупателей нет, ждать надо, ждать. Эта квартира может и стоила 15 млн три года назад, а сейчас только 8-10 млн и то нужно постараться