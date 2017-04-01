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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от европейских стран разработки, так называемого, "плана Маршалла". Это заявление он разместил в своем аккаунте в Facebook.

По словам украинского лидера, после встречи на Мальте Конгресса Европейской народной партии (ЕНП) было решено разработать специальный план по поддержке его страны.

Порошенко отметил, что таким образом ЕНП "признала европейскую перспективу Украины и готова помочь достичь этой стратегической цели", пишет "Коммерсант". Президент Украины отметил, что готов обсуждать этот план с лидерами стран Евросоюза.