Суббота, 1 Апрель, 14:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,96
€ 59,81
Brent
$ 51,5
11°
Обь
42см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шторм на Алтае Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Новости

Президент Порошенко просит страны Европы разработать "план Маршалла"

, ИА "Амител"
Порошенко сообщил, что после встречи на Мальте было решено разработать план поддержки Украины

Фото: perta.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от европейских стран разработки, так называемого, "плана Маршалла". Это заявление он разместил в своем аккаунте  в Facebook.

По словам украинского лидера, после встречи на Мальте Конгресса Европейской народной партии (ЕНП) было решено разработать специальный план по поддержке его страны.

Порошенко отметил, что таким образом ЕНП "признала европейскую перспективу Украины и готова помочь достичь этой стратегической цели", пишет "Коммерсант". Президент Украины отметил, что готов обсуждать этот план с лидерами стран Евросоюза.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.04.2017 14:09
- гость -

Им больше бы подошел "План Чингис-хана". Нет племени- нет проблем.

0  0
1.04.2017 14:39
- гость -

значит такой план

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14:27
Самойлова заявлена во втором полуфинале "Евровидения" под номер три 2
14:04
Президент Порошенко просит страны Европы разработать "план Маршалла" 2
13:34
Песков заметил изменение отношения Трампа к России 5
13:02
Больше 800 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления в Сибири 2
12:43
Провалившегося в расщелину туриста ищут в Республике Алтай 0
12:30
"Барнаульский пивоваренный завод" признан лидером в сфере охраны труда 0
12:29
Очевидцы: белый автомобиль BMW X5 сбил человека в Барнауле 18
12:06
Расписание барнаульских электричек изменилось с 1 апреля 3
11:37
Посол Чехии в Швейцарии лишился работы из-за несдержанности жены 6
11:11
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 21
11:04
Сенаторы хотят запретить гипермаркетам в России работать ночью 21
10:36
Twitter сменил яйцо на изображение человека для пользователей без фото 1
10:06
Трамп назвал "охотой на ведьм" расследование о связях Флинна с РФ 4
09:39
Казино, которое построила компания Трампа, продали сети Hard Rock Cafe 1
09:05
Петр Порошенко подал электронную декларацию о доходах 7
08:39
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США 36
08:16
Автомобиль Honda и грузовик столкнулись на трассе Алтайского края 1
08:02
Число алтайских призывников в Президентский полк возросло в полтора раза 30
07:34
Готовим на Кухне.Amic.ru пряники с чили, манкой и на пару 2
07:03
Ограничение для движения большегрузов ввели на алтайских трассах 9
06:32
Коттедж с двухэтажной баней продают в Барнауле за 12,9 млн рублей. Фото 4
06:01
Расписание барнаульских трамваев изменилось с 1 апреля 6
05:06
Штормовые выходные: суббота на Алтае пройдет в условиях урагана 1
04:31
Чего вы не знали о фильме "Кавказская пленница"? 2
03:12
Когда смешно только тебе. Показываем, как не нужно шутить 1 апреля 3
01:07
Витамин С против рака мозга: первые испытания пошли в США 6
00:06
Путина проинформировали о словах Александра Сокурова на "Нике" 17
23:02
"Между нами тает лед": люди в форме сделали пародию на известную песню 2
22:02
Смотрим, как лебеди-кликуны покидали свою зимовку в Алтайском крае 0
21:04
Подросток в Алтайском крае получил условный срок за вымогательство 0
20:04
Гендиректора оборонного завода в Самаре нашли мертвым 0
19:50
Песков: у Кремля нет позиции по теме ношения хиджабов в школах России 7
19:25
Электричка сбила в Москве мужчину на станции Фили 1
19:08
Коротко о главном: ураган на Алтае, отчет Сергея Дугина и начало паводка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 марта
18:50
Дмитрий Медведев и члены кабмина отчитались о доходах за 2016 год 8
18:36
Дело возбуждено после ДТП с участием пожарной машины у аэропорта Домодедово 0
18:16
Ряд стран хотят отказаться от участия в "Евровидении" при недопуске России 0
18:04
Попробуй докажи: отучить соседа курить на балконе сложно, но можно 2
17:50
За что теперь будут штрафовать водителей-новичков? 1
17:31
Девушка попала под колеса машины в центре Барнаула 3
17:22
Знаменитый спортсмен Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры 2
17:18
Депутаты Госдумы и АКЗС помогут единороссам в избирательных кампаниях 1
17:15
Губернатор назвал произволом увеличение арендной платы в ДК "Сибэнергомаш" 13
17:06
Единый билет в Крым можно купить за 60 дней 1
16:52
Барнаулец застрелил 43-летнюю женщину рядом с шоссе Ленточный бор – СК 0
16:40
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 1 и 2 апреля? 0
16:24
Барнаульца наказали за полеты его квадрокоптера 15
16:14
Алтайские строители предложили создать рейтинг экспертных организаций 2
16:09
Полковника СБУ Александра Хараберюша подорвали в Мариуполе 5
15:55
Путешествие в весну: рассказываем о лучших местах отдыха для барнаульцев 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.