Фото: inosmi.ru

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию в этом году на "Евровидении" заявлена во втором полуфинале на Украине под третьим номером. Об этом пишет "Лента.ру".

Первым полуфинал пройдет 9 мая, а второй полуфинал назначен на 11 мая.

Список участников появился на сайте соревнований в пятницу, 31 марта. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли певица из России принять участие в этом песенном конкурсе.

Вместе с Россией во втором полуфинале значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.

Напомним, Россию на "Евровидении-2017" в Киеве должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. В конкурсе она собиралась участвовать с песней Flame is burning.