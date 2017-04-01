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Самойлова заявлена во втором полуфинале "Евровидения" под номер три

, ИА "Амител"
Второй полуфинал состоится 11 мая

Фото: inosmi.ru

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию в этом году на "Евровидении" заявлена во втором полуфинале на Украине под третьим номером. Об этом пишет "Лента.ру".

Первым полуфинал пройдет 9 мая, а второй полуфинал назначен на 11 мая.

Список участников появился на сайте соревнований в пятницу, 31 марта. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли певица из России принять участие в этом песенном конкурсе.

Вместе с Россией во втором полуфинале значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.

Напомним, Россию на "Евровидении-2017" в Киеве должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. В конкурсе она собиралась  участвовать с песней Flame is burning.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2017 14:38
- гость -

значит такой полуфинал

0  0
1.04.2017 14:51
- гость -

А что за певица Юлия Самойлова? ни разу не слышал?

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