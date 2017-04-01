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Знаменитые в России пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) отметили День смеха — 1 апреля тем, что разыграли по телефону музыканта Юрия Лозу. Об этом пишет "Лайф".

Один из юмористов представился концертным директором Земфиры. Он уточнил у Лозы почему он считает, что у певицы нет таланта. Музыкант, в свою очередь, начал оправдываться, но трубку передают самой Земфире. На самом деле это были старые записи интервью Яны Рудковской. Певица очень возмущена высказываниями Лозы, а тот доказывает ей, что ничего плохого о ней не говорил.

Потом Земфира заявляет, что идет в правоохранительные органы и разговор обрывается. После этого Лозе якобы звонит Боярский и также начинает обвинять его в нелестных высказываниях в свой адрес.

Пранкеры рассказали, что решили разыграть Лозу потому что он всегда говорит "забавные вещи". По их мнению, музыкант до сих пор не в курсе, что это был розыгрыш.