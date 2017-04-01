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Три человека погибли, один получил травмы при столкновение легкового автомобиля Honda и грузовика на трассе Р-254 в Тальменском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , авария произошла утром в субботу, 1 апреля, на 156 километре трассы. Известно, что водитель грузовика, ехавший со стороны в Барнаула в сторону Новосибирска, развернулся и врезался в легковой автомобиль, ехавший по встречной полосе.

В результате ДТП, погибли две пассажирки автомобиля Honda и водитель этой машины. Еще один пассажир легковушки в тяжелом состоянии госпитализирован в Тальменскую ЦРБ. Все, кто находился в легковом автомобиле — жители Новосибирской области. Водитель грузовика не пострадал.