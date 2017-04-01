Адвокат заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова Алексей Гилинский рассказал, что его подзащитного подозревают в хищении бюджетных средств в ходе реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, уголовное дело возбуждено из-за двух госконтрактов общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Исполнителем этих контрактов было скандально известное ЗАО "Балтстрой". Руководство этой организации обвиняют в хищениях на объектах министерства культуры.

Напомним, в конце марта в Эрмитаже прошли обыски. Правоохранительные органы также занимались изучением документации. Следователям предстоит выяснить, были ли завышены объемы работ, выполненных ЗАО "Балтстрой".