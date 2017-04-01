Состояние дочери американского лидера Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которые сейчас занимают должности в администрации президента, оценивается в 740 млн долларов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The New York Times.

Как сообщается, дочь Трампа по-прежнему владеет долей в Trump International Hotel в Вашингтоне. Издание пишет, что отель расположен совсем рядом с Белым домом.

Доля Иванки Трамп в Trump International Hotel оценивается в 5–25 млн долларов. За первые три месяца 2017 года, этот бизнес принес Иванке Трамп примерно в 1-5 млн долларов.

Отметим, что ранее Иванка Трамп и ее муж отчитались о своих доходах вместе с остальными работниками администрации президента США.