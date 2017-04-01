Состояние дочери американского лидера Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которые сейчас занимают должности в администрации президента, оценивается в 740 млн долларов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The New York Times.
Как сообщается, дочь Трампа по-прежнему владеет долей в Trump International Hotel в Вашингтоне. Издание пишет, что отель расположен совсем рядом с Белым домом.
Доля Иванки Трамп в Trump International Hotel оценивается в 5–25 млн долларов. За первые три месяца 2017 года, этот бизнес принес Иванке Трамп примерно в 1-5 млн долларов.
Отметим, что ранее Иванка Трамп и ее муж отчитались о своих доходах вместе с остальными работниками администрации президента США.
Комментарии
Ну и что, она не тырила бабки из федерального бюджета
Можно подумать, что дети российских чиновников тырят деньги из бюджета.
1.04.2017 16:48 - гость - Можно подумать, что дети российских чиновников тырят деньги из бюджета.
Тырят папы иногда мамы
На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..
1.04.2017 16:52 - гость - На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть.
На балтийской 2 горячей воды не будет, собаку вымоете в июле Тчк алекс флинну. США
16-52...Вернись в палату((((
Для сравнения состояние наших иванок - было бы интересно, а то даже как звать их сразу не скажешь...
Лекс,у Боженки спраси,убoгий!
Это что за ник "насасала"?