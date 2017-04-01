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Морозная и снежная погода ожидается в Алтайском крае в ночь на воскресенье, 2 апреля. По прогнозам ЦГМС по региону, ночью на большей части территории края возможен снег, мокрый снег, местами гололёдные явления, метель, на дорогах местами сильная гололедица.

Ночью температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами в северных и западных районах -11...-16 градусов.

Днем столбики термометра поднимутся до -3.. +2 градусов. Ветер будет дуть западный, ночью 13-18 метров в секунду, местами порывы 22-27, днём 7-12 с усилением до 13-18.