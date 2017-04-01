Фото: moscow-baku.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространил оппозиционер Алексей Навальный, об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Пескова, чиновники в России каждый год сдают декларации о доходах и расходах. Все их доходы носят прозрачный характер для органов, которые занимаются коррупцией в стране
"Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые иногда мы видим в прессе, в заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, так как, конечно, эти активисты просто не могут знать информации, которая есть у специальных служб", — отметил представитель Кремля.
Между тем, пресс-секретарь президента отметил, что в России на повестке дня стоит борьба с коррупцией. Песков подчеркнул, что общество "абсолютно нетерпимо" к этой проблеме.
Комментарии
пресс-секретарь президента отметил, что в России на повестке дня стоит борьба с коррупцией. Песков подчеркнул, Между тем, пресс-секретарь президента отметил, что в России на повестке дня стоит борьба с коррупцией. Песков подчеркнул, что общество "абсолютно нетерпимо" к этой проблеме.
Да, это правда. Только у Пескова есть часы за 30 миллионов, а многие люди в России не имеют своег жилья,за водой на колонку ходят, смотрят как мучаются их больные детки, не имея возможности помочь, ну и т.д. Это говорит о том, что чиновничей власти по фигу, что общество "абсолютно нетерпимо" к этой проблеме. Так что эту проблему можно ставить на повестку дня хоть 10 раз в день и потом обворовывать народ.
Главное, декларацию о доходах( не расходах) правильно заполнить.
Ну что тогда надо подать в суд на Навального за клевету.
Кому-то можно пол страны в аренду взять за 39 рублей.
Ходор завет на митинг "Надоел" 29 апреля. Сам бы и приехал на митинг.