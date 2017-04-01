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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, которую распространил оппозиционер Алексей Навальный, об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Пескова, чиновники в России каждый год сдают декларации о доходах и расходах. Все их доходы носят прозрачный характер для органов, которые занимаются коррупцией в стране

"Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые иногда мы видим в прессе, в заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, так как, конечно, эти активисты просто не могут знать информации, которая есть у специальных служб", — отметил представитель Кремля.

Между тем, пресс-секретарь президента отметил, что в России на повестке дня стоит борьба с коррупцией. Песков подчеркнул, что общество "абсолютно нетерпимо" к этой проблеме.