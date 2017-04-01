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Российская фигуристка Медведева стала двукратной чемпионкой мира

, ИА "Амител"
Спортсменка набрала 233, 41 балла по итогам короткой и произвольной программ

Фигуристка из России Евгения Медведева победила на чемпионате мира по фигурному катанию, который состоялся финском городе Хельсинки. Об этом пишет "ТАСС".

Как пишет издание, россиянка побила свой же рекорд по итогам короткой и произвольной программ. Второе место заняла канадская спортсменка Кэйтлин Осмонд (218,13). Третье также досталось фигуристке из Канады Габриэль Дэйлман (213,52).

Медведева призналась, что осталась довольна результатом, который ей удалось показать. Как рассказала спортсменка, когда она выступает, то не думает о том, какое место займет.

Евгении Медведевой 17 лет. Это победа на чемпионате мира стала второй в ее спортивной карьере.

По состоянию на 31 марта 2017 года Евгения Медведева занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). Воспитанница московской школы фигурного катания, отделение "Хрустальный" (Москва).

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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