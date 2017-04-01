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Два человека погибли, еще один пострадал после наезда на толпу пешеходов автомобиля Ford в Санкт-Петербурге, пишет РИА "Новости".

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Известно, что авария произошла утром в субботу, 1 апреля, на Дальневосточном проспекте у дома 16. Водитель заехал на тротуар, сбил пешеходов, затем машина перевернулась.

Как сообщается, двое мужчин погибли, женщина получила травму. В самом автомобиле серьезно пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов по факту аварии назначили проверку.

