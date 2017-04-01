Фото: pixabay.com

Автоматы, в котором можно купить молоко, йогурты, творог, сметану и другую продукцию Барнаульского молочного комбината, установили в торговом центре "Пионер" и Алтайском государственном аграрном университете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В скором времени автоматы установят на Барнаульском автовокзале, в краевом Кардиодиспансере и в спальных районах города.

Как рассказал представитель комбината, такой способ продаж очень распространен в Европе. Производители не тратят деньги на аренду помещения, зарплату продавцам и коммунальные услуги.

Продукция в автоматах заменяется каждый день. За работой автоматы специалисты наблюдают в режиме онлайн.