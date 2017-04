Фото: dostyp.com.ua

Президент США Дональд Трамп забыл подписать два новых указа о торговом законодательстве после того, как журналист спросил его о бывшем советнике Майкле Флинне, пишет "РБК".

В сети появилось видео, как американский президент после обсуждения покидает Овальный кабинет. О том, что указы не подписаны, заметил вице-президент Майк Пенс. Он остановил Трампа и сообщил об этом. Тогда президент США попросил Пенса взять указы с собой, после чего вице-президент также ушел с церемонии.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование, которое проводится в отношении его экс-помощника Майкла Флинна и его связей с Россией. Он сказал, что Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета. Также президент назвал это делом "охотой на ведьм".

President Trump forgets to sign executive order, walks out of ceremony. Pence remembers, grabs executive order from desk. @realDonaldTrump pic.twitter.com/h1kDBvwcP5