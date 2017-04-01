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Президент США Дональд Трамп забыл подписать два новых указа о торговом законодательстве после того, как журналист спросил его о бывшем советнике Майкле Флинне, пишет "РБК".

В сети появилось видео, как американский президент после обсуждения покидает Овальный кабинет. О том, что указы не подписаны, заметил вице-президент Майк Пенс. Он остановил Трампа и сообщил об этом. Тогда президент США попросил Пенса взять указы с собой, после чего вице-президент также ушел с церемонии.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование, которое проводится в отношении его экс-помощника Майкла Флинна и его связей с Россией. Он сказал, что Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета. Также президент назвал это делом "охотой на ведьм".